Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri'de İş Dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Son 4 toplantıda 1200 puan faiz indirimi oldu.

Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik.

Kamu bankaları yüzde 9-11,5 oranını reel sektöre yansıtacak.

TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.

Son çeyrekte öncü göstergeler yüzde 5 civarındaki pozitif büyümenin gelmeye başladığını bize müjdeliyor.

Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı.

Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor.

Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız.

Küresel kriz ve ekonomik saldırıya rağmen cari fazla verdik.

Yatırımları daha da büyüttüğümüz bir iklime gireceğiz.