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  • 13.12.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 11:09

Son dakika: Bakan 'tan Kayseri'de önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre , Kayseri'de İş Dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." dedi.

Bakan Albayrak'tan Kayseri'de önemli açıklamalar

, Kayseri'de İş Dünyası ile buluştu. Bakan Albayrak bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Son 4 toplantıda 1200 puan faiz indirimi oldu.
Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik.
Kamu bankaları yüzde 9-11,5 oranını reel sektöre yansıtacak.
TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti.
Son çeyrekte öncü göstergeler yüzde 5 civarındaki pozitif büyümenin gelmeye başladığını bize müjdeliyor.
Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı.
Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor.
Yıl sonunu enflasyonda yüzde 12'nin altında kapatırız.
Küresel kriz ve k saldırıya rağmen cari fazla verdik.
Yatırımları daha da büyüttüğümüz bir iklime gireceğiz.

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