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  • 11.12.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:33

Emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? 1261 gün formülü!

Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bu bağlamda emekli maaşı hesaplamalarını emekli olmadan önce yapıyor. Emekli olayı planlarken son sene plan yapmayın mümkünse 8-10 öncesinden emeklilik planlarınızı devreye sokun. Bu sayede alacağınız emekli maaşını oldukça arttırabilirsiniz. Nedeni ise maaş hesabında kazançlarınızın tamamına bakılıyor olmasıdır. Özellikle düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin. İşte şartları ve yolları takvim.com.tr'de

Emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? 1261 gün formülü!

Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Peki yüksek emekli maaşı alma şartları ve yolları nedir? Detaylar takvim.com.tr'de...

3.500 lira sınırı var

Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak maaşı artırmak için tek başına yetmez. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabilir. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3.500 lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

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