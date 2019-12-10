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SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeni açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam yapıldı mı?

SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni maaş ve formülü! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam miktarı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur'luların gözü ocak zammında. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı? Detaylar takvim.com.tr'de.

10.12.2019 12:43 - Son Güncelleme: 10.12.2019 12:43
SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeni açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam yapıldı mı?

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam haberi! SSK, SGK ve Bağ-Kur maaşı yeni maaş ve formülü! Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Artışın yüzde 6.65 ya da yüzde 6.82 olması beklenirken; TÜED'den 'Sistem değişsin, zamlar seyyanen olsun' çağrısı geldi. İşte seyyanen zamla ilgili son dakika gelişmeleri...

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SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeni açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam yapıldı mı?

Mevcut sistemde SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak artışını gösteriyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeni açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam yapıldı mı?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yaklaşırken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 6.65 ya da 6.82 olabileceği yönünde bulunuyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeni açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam yapıldı mı?

TÜED Başkanı Kazım Ergün ise enflasyona endeksli maaş artış sisteminin beklentileri karşılamadığını belirterek, şöyle konuştu:

SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı yeni açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam yapıldı mı?

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklilerin harcama kalıplarına uymuyor.

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