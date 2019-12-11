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  • 12.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:14

Memur maaşları farkı mı ne kadar? 2020 yılı olacak?

Aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 , memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 farkı ödenecek. TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. En düşük memur zammı yılbaşında 193 lira olacak. Memur emeklisi ise 137 lira zam alacak. En düşük işçi 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak.

Memur maaşları enflasyon farkı zammı ne kadar?

2020 yılı için memur zammı ve enflasyon farkı açıklamaları oldukça merak ediliyor. Milyonlarca memur zam ayını beklerken haberimizde önemli hesaplamalara yer verdik. Bu bağlamda enflasyon farkı Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 0.71'e çıktı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz. Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 Cuma günü açıklanacak. Aralık ayı TÜFE rakamının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı belli olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

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