Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bu bağlamda emekli maaşı hesaplamalarını emekli olmadan önce yapıyor. Emekli olayı planlarken son sene plan yapmayın mümkünse 8-10 öncesinden emeklilik planlarınızı devreye sokun. Bu sayede alacağınız emekli maaşını oldukça arttırabilirsiniz. Nedeni ise maaş hesabında kazançlarınızın tamamına bakılıyor olmasıdır. Özellikle düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin. Peki yüksek emekli maaşı alma şartları ve yolları nedir? Detaylar takvim.com.tr'de...

3.500 lira sınırı var

Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak maaşı artırmak için tek başına yetmez. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabilir. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3.500 lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ