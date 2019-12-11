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  • 11.12.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:54

'dan bir başarı daha: namlu çıkış si rekoru kırdı

'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, ile yapılan atışlarda namlu çıkış si rekoru kırıldı. Laboratuvar bünyesinde, Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri, modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri yer alıyor.


ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi (TUFAN) ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak önemli bir başarı elde edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor.

Söz konusu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapılarıyla donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.

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