

ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi (TUFAN) ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak önemli bir başarı elde edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor.

Söz konusu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapılarıyla donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.