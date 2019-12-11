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  • 11.12.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:18

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2020 ? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman?

ne kadar olacak, sorusu çalışanlar tarafından merak ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Peki, 2020 ? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman?

2020 Asgari ücret belli oldu mu?

2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İlk iki toplantı gerçekleştirildi. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından vatandaşlar, asgari ücretin 2020'de ne kadar zamlanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2020 Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor.

TİSK:
İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.
Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.
SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.

TÜRK-İŞ:
Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

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