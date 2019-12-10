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  • 10.12.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 10:58

formlar.: başvuru sonuçları açıklandı! Proje teklifi sonucu sorgulama

, kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığının "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürüttüğü 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı. 9-30 Kasım arasındaki başvuru sürecinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Geçen yıl yapılan çağrıya göre 7 kat fazla başvuruda bulunuldu. Proje teklifi sunan gençler, başvurularının sonucunu internette "http://formlar./20191_gpdpsonuc/" adresinden sorgulayabilir.

Gençlik Projeleri desteği son dakika sonuçları açıklandı!

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek başvurularının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP), Bakanlığımız tarafından gençlerimizin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı öncelemek, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir.

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