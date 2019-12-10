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  • 10.12.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 14:11

mı için 2.toplantı başladı! İşte hükümet, işveren ve sendika teklifleri

mı için görüşmeler devam ediyor. için 2. toplantı başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı. 2020 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantısında milyonlarca asgari ücret ile çalışanları ilgilendiren asgari ücret zam oranları belli olacak. İşte asgari ücret zammı hükümet, işveren ve sendika teklifleri ve detaylar...

Asgari ücret için hükümet, işveren ve sendika teklifleri neler?

Merak edilen asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı başladı. İkinci asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücret zam oranları da ortaya çıkacak. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti. İşte asgari ücret zammı son dakika haberi...

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ASGARİ ÜCRET İÇİN TOPLANTI BAŞLADI

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

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