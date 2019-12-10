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  • 10.12.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:22

2020 yılı oranı kim ne istiyor? İşte asgari ücret zammı en müthiş teklif

2020 yılı mı için görüşmeler tüm hızı devam ediyor. 2. toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için 2 Aralık'ta yaptığı ilk toplantının ardından bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Peki ? İşte asgari ücret zammı en müthiş teklif

Asgari ücret 2020 yılı zam oranı kim ne istiyor?

Asgari ücret 2020 yılı zam oranı son dakika kim ne kadar istiyor ve 2020 yılı için asgari ücret zam oranı ne kadar olacak sorusu en fazla merak edilen konular arasında... Milyonlar asgari ücrete yapılacak zam oranını beklerken, gözler bugün saat 14:00'te yapılacak toplantıya çevrildi. En müthiş teklif ise bakın kimden geldi. Ay sonuna doğru rakam açıklanmış olacak. İşçi ile işveren temsilcileri arasında kıyasıya bir pazarlığa sahne olması beklenen görüşmeler öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay beklenen rakamın altında bir teklifin olması halinde görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.

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Asgari ücret için ikinci toplantı bugün

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

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