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  • 10.12.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 09:50

Milyonların gözü orada! ve mı netleşti mi?

Milyonların büyük bir heyecanla beklediği ve mı için artık son viraja girildi. AGİ ve olacak ve ne kadar zam yapılacak soruları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Asgari ücret ve AGİ zammına dair yapılan son açıklamalar milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı geçen hafta gerçekleştirdi. Peki, ne zaman netleşecek? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

Milyonların gözü orada! AGİ ve asgari ücret kaç para olacak?

Milyonlarca vatandaşın 2020 yılı için heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? Bu anlamda bir süredir gündemde yer alan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammına dair detaylar merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta tamamlandı. Bir sonraki toplantı ise bugün yapılacak. Komisyon toplantıları ay sonuna kadar devam edecek. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücretle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de

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İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN TÜRK-İŞ'İN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak.

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