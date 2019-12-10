Milyonlarca vatandaşın 2020 yılı için heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? Bu anlamda bir süredir gündemde yer alan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammına dair detaylar merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta tamamlandı. Bir sonraki toplantı ise bugün yapılacak. Komisyon toplantıları ay sonuna kadar devam edecek. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücretle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de

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İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN TÜRK-İŞ'İN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak.

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