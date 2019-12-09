Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçi son dakika haberleri arama motorlarında oldukça popüler durumda. Geçtiğimiz sene Nisan ayında kadroya alınan taşeron işçiler şimdi zam almayı bekliyor. Bu bağlamda enflasyon farkı ve tediye ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçileri Aralık ayında ikramiye alacak. İşte ikramiye şartları ve miktarı. Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Bu zam oranları sebebiyle enflasyon karşısında ezilen taşeron işçilerin maaşlarında iyileştirme yapılması için 2020 yılının ikinci yarısı gösterildi. İşte 10 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.