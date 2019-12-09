Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.12.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:12

yıl sonu tahminini açıkladı: Büyüme beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet 'nın () Aralık ayı beklenti anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisi 5.91'den 5.82'ye geriledi. 12 ay sonrası için beklentisi yüzde 10.46'dan yüzde 10.07'ye indi. 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 0.3'ten yüzde 0.4'e çıktı.

Merkez Bankası yol sonu tahminini açıkladı!

yıl sonu dolar tahminini 5,82 TL'ye, yıl sonu tahminini ise yüzde 11,62'ye düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Aralık ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 5,91 TL'den 5,82 TL'ye düşerken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 12,18'den yüzde 11,61'ye düştü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Cari yıl sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,46 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,16 ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ
BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,56 iken, bu anket döneminde yüzde 12,40'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,83 ve yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 5,82 TL'YE GERİLEDİ
2019 yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,32 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

CARİ DENGE BEKLENTİSİ
2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde 0,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 1,2 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -13,3 milyar dolar ve -13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI
GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,4 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası yıl sonu tahminini açıkladı: Büyüme beklentisi arttı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri