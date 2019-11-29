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  • 29.11.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:18

Son dakika: Fitch'ten kriz tellallarını üzecek açıklaması: 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek

Avrupa ülkelerinin görünümüne ilişkin değerlendirme raporunda Türk ekonomisinde toparlanmanın devam etmesinin, un düşmesinin ve cari açığın kontrol altında kalmasının beklendiğine de vurgu yapıldı. Ayrıca " 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek." değerlendirmesine yer verildi.

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'nin gelecek yıl daha fazla istikrar kazanabileceğine dikkati çekerken ekonomide toparlanmanın devam etmesinin, un düşmesinin ve cari açığın kontrol altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings, gelişen Avrupa ülkelerinin görünümüne ilişkin değerlendirme raporunu yayınlandı. Raporda, küresel ekonomik büyümenin zayıf kalmasının gelecek yıl gelişen Avrupa ülkeleri için daha zor bir ortam oluşturacağına vurgu yapıldı.

Gelişen Avrupa ülkelerinin çoğunda büyümenin zayıf küresel büyümeye bağlı olarak 2020'de yavaşlayacağının tahmin edildiği raporda, 22 ülkenin 18'inde not görünümünün durağan olduğuna yer verildi, 4 ülkenin de pozitif not görünümüne sahip olduğunun altı çizildi.

Fitch raporunda, gelişen Avrupa piyasalarında siyasi ve jeopolitik risklerin devam ettiğine de dikkat çekildi. , Romanya, Kuzey Makedonya ve Slovakya'da gelecek yıl ler olacağına yer verilirken ABD'nin yaptırım politikasının da ve Türkiye için belirsizlik oluşturduğu ifade edildi.

TÜRKİYE DAHA FAZLA İSTİKRAR KAZANACAK
"Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek," değerlendirmesine yer verilen Fitch Ratings'in raporunda, Türk ekonomisinde toparlanmanın devam etmesinin, enflasyonun düşmesinin ve cari açığın kontrol altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'de 2023 yılına kadar seçim olmayacağı hatırlatılarak, 2020'nin yapısal kredi zayıflıklarının üstesinden gelecek reformları uygulamak için bir fırsat sunduğuna işaret edildi. Bununla birlikte Türk ekonomisine yönelik risklerin çok yönlü kaldığı savunularak, küresel faiz oranlarının düşük kalmasının finansman koşulları desteklemesine rağmen, siyasi, jeopolitik ve yaptırım gibi risklerin ülkede varlık fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceği vurgulandı.

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