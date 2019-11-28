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  • 28.11.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 08:16

J.P. Morgan 'nin büyüme beklentisini yükseltti!

, , Dünya sı, Fitch ve Moody’s’ten sonra ’li J.P. Morgan da 2019 ekonomisi için bekletişini revize etti. ABD merkezli banka, daha önce 0.2 olarak tahmin ettiği Türkiye'nin büyüme tahminini 0.3'e yükseltti.

J.P. Morgan Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti!
Geçen yılki kur saldırısının etkilerini Hazine ve 'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirlerle bertaraf eden ve toparlanma sürecine giren 'nin performansı, yabancı finans ve yatırım kuruluşlarını ters köşe yaptı. Daha önce 2019'da daralma beklediğini açıklayan uluslararası kuruluşlardan her gün bir açıklama geliyor. , , Dünya sı, Fitch ve Moody's'in ardından dün de , Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini revize ettiklerini açıkladı.

TAHMİNLERİ REVİZE ETTİLER
merkezli banka, daha önce 0.2 olarak tahmin ettiği Türkiye'nin büyüme tahminini 0.3'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 11.9 olarak açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisi için olumsuz senaryolar çizen kuruluşlar beklenenden daha hızlı gerçekleşen toparlanmayla birlikte çark ediyor. OECD, IMF ve eksi büyüme tahminlerini artıya çevirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ve Moody's de Türkiye'de büyüme ivmesinin beklenenden hızlı olacağını açıkladı.

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