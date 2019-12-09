Dolar son dakika... Dolarda yukarı yönlü seyir sürüyor. Gün ortasında 5.80'in üzerine çıkan dolar/TL, son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar geçen haftayı pozitif bir seyirle tamamlamasının ardından, bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI