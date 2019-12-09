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  • 09.12.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 14:48

SON DAKİKA! 1,5 ayın en yüksek seviyesinde! 9 Aralık ve , kaç TL oldu?

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Güne 5.7805 liradan başlayan , gün ortasında 5.80'in üzerini test etti. Analistler, bu hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, Almanya'da dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti. Peki, şu dakikalarda ve , kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Dolarda yukarı yönlü seyir sürüyor. Gün ortasında 5.80'in üzerine çıkan dolar/TL, son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar geçen haftayı pozitif bir seyirle tamamlamasının ardından, bu hafta ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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