Hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik. 65 yaş aylığını almak için öncelikle 65 yaş ve üzeri bulunmak gerekiyor. İkinci şart ise kişinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. 2019 yılı için bu tutar 1.829,02 TL çıkıyor.

MAAŞLAR ZAMLANACAK

Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek. Gelin bu parayı almak için istenen şartların detaylarına bakalım.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ