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  • 09.12.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:53

Emekli olmayanlara her ay 601 lira maaş verilecek! İşte şartlar

Emekliliği olmayana devlet maaş bağlıyor. Gençliğinde çalışma fırsatı bulamamış olanlar ya da çalışıpta primi ödenmemiş olanlar için devlet maaş imkanı sağlıyor. Şartlar ve detaylar ise şöyle: Prim ve yıl şartını dolduramayan ya da çalışma imkanı bulamayanlar için devlet maaş imkanı sunuyor. Gelire bakılarak verilen bu maaşı almak eskisine göre daha kolay. Aylık 601,57 lira veriliyor, üstelik Ocak'da da tutar artacak. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. Peki geliri olmayana devletten ayda 600 lira üzeri maaş alma başvuru şartları nedir?

Emekli olmayanlara her ay 601 lira maaş verilecek

Hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik. 65 yaş aylığını almak için öncelikle 65 yaş ve üzeri bulunmak gerekiyor. İkinci şart ise kişinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması. Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor. 2019 yılı için bu tutar 1.829,02 TL çıkıyor.

MAAŞLAR ZAMLANACAK

Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 65 yaş aylığı da denilen bu ödemeleri alabilmek için zor olan şartlar yapılan düzenlemelerle daha da esnek hale getirildi. Üstelik bu aylıklar çok düşük miktarda iken, zamlarla yükseltildi. Halen 65 yaş aylığı olarak 601,57 lira ödeme yapılıyor. Üstelik bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısında artışla yükselecek. Gelin bu parayı almak için istenen şartların detaylarına bakalım.

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