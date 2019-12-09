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  • 09.12.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:28

Merkez resmen duyurdu: banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak

Son dakika... (), E8 (YTL)banknotların zaman aşımı süresinin 'ta dolacağını bildirdi.

Merkez Bankası duyurdu: 1 Ocak'ta sona eriyor

Banka, söz konusu banknotların ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan () yapılan duyuruya göre, E8 Banknotların Zaman Aşımı Süresi 2019'da dolacak.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "8 Mayıs 2007 tarih ve 26516 sayılı 'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019 tarihinde dolduracağı bildirilmişti.

Bu çerçevede, söz konusu banknotlar 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebilecek olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise değerlerini tamamen yitirecektir."

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