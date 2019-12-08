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  • 09.12.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:58

2020'de ne kadar olacak? İşte detaylar ve rakamları

mı için toplantı geçen hafta yapılmıştı. Milyonlarca çalışan 2020 yılında nı merak ediyor. Toplantılardan önce işçi temsilcileri tarafından ‘net 2 bin 578 lira’ olarak bir tutar da telaffuz da edildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret için bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. 2019’un asgari ücreti ( dahil) net 2 bin 20 lira olduğundan artış oranı yüzde 28’e denk gelir bu durumda. 2020 asgari ücreti henüz belirlenmemiş olsa da; tablo üzerinden çalışanlar da, işverenler de, asgari ücretin kendi bütçelerine nasıl yansıyacağını şimdiden görebilirler.

2020'de asgari ücret kaç lira olacak? İşte detaylar ve AGİ rakamları

Asgari ücret ile çalışanların son zamanlarda en fazla merak ettikleri soruların başında asgari ücret ne kadar olacak 2020? sorusu yer alıyor. Asgari ücret ile çalışanların yakından takip ettiği asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile asgari ücret zammı belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında asgari ücret ile çalışanlar da yeni yılda ne kadar maaş alacakları belli olacak. İşveren temsilcilerinin de, 2 bin 200 liranın altında bir tutarı önermeyeceğini de tahmin ediyoruz. (Yüzde 9'luk artışa denk gelir.) Dolayısıyla 2020 yılı için net asgari ücret, 2 bin 200 lira ile 2 bin 578 lira arasında bir tutarda kesinleşecektir.

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