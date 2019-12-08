Asgari ücret ile çalışanların son zamanlarda en fazla merak ettikleri soruların başında asgari ücret ne kadar olacak 2020? sorusu yer alıyor. Asgari ücret ile çalışanların yakından takip ettiği asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile asgari ücret zammı belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında asgari ücret ile çalışanlar da yeni yılda ne kadar maaş alacakları belli olacak. İşveren temsilcilerinin de, 2 bin 200 liranın altında bir tutarı önermeyeceğini de tahmin ediyoruz. (Yüzde 9'luk artışa denk gelir.) Dolayısıyla 2020 yılı için net asgari ücret, 2 bin 200 lira ile 2 bin 578 lira arasında bir tutarda kesinleşecektir.

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