Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 12 gün sürecek 2020 bütçe görüşmeleri yarın başlıyor. 2020 bütçesi; aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hazırlanan ilk bütçe olacak. Daha önce 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı... Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında asgari ücret ile çalışanlar da yeni yılda ne kadar maaş alacakları belli olacak. Peki 2020 bütçesi ile emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaş artış oranı ne olacak? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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ELEKTRİK VE GSS DESTEĞİ

Engelli vatandaşlara bakan yakınlarına ödenen maaşlar için de 9.4 milyar liralık kaynak sağlanacak. Buradaki artış ise yüzde 10.59'a ulaştı. Ocak'ta bu maaşlar memura yapılacak zamla artacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği de 2020 yılında devam edecek. Ailelere 1.8 milyar liralık elektrik desteği sağlanacak. Annelere ödenen doğum yardımı ise bu yıl için 600 milyon liralık kaynaktan sağlanacak. Annelere çalışsın çalışmasın ilk çocuk için 300 ikinci çocuk için 400 üçüncü çocuk için ise 600 lira ödeniyor.

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