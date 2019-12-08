2020 asgari ücret detayları: 2 bin 500 TL

Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra asgari ücret ile çalışan bir işçinin 2020 yılında aylık ne kadar maaş alacağı belli olacak. Bu açılama da AGİ zammı ve diğer detayların da yer alması beklenirken 2020 asgari ücreti belirleyecek olan komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada ikinci toplantının 10 Aralık'ta yapılacağı ifade edildi. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. 2020 yılı asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre yapılan araştırmalarda asgari ücretin yüzde 12 ile 17 arasında olması bekleniyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem köşesinde çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Faruk Erdem'in aktardıklarına göre bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor ve 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda olduğu görülüyor.

Bu konuya ilişkin Faruk Erdem'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

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