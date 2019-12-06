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  • 06.12.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:04

yükselişe geçti! 6 Aralık ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

nda son durum nedir? ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artması ile yatırımcılar güvenli liman arayışına yönelirken, altın fiyatları haftayı artışla tamamlama yolunda. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 15,00'de 273,25 seviyesinde bulunuyor. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatma yolunda. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 15.00 itibarıyla 273,25 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Aralık canlı altın fiyatları...

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