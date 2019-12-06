Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları haftayı yükselişle kapatma yolunda. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 15.00 itibarıyla 273,25 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Aralık canlı altın fiyatları...

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