Memur ve SGK SSK Bağkur emeklisi zammı son dakika 2020 enflasyon farkı! 1 Ocak'ta en az 193 lira zam...

Memur emekli zammı son dakika 2020 enflasyon farkı ne kadar olacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa dahi memur ve emeklilere yılbaşında yüzde 5.71 zam yapılacak. Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.71 zam görünürken, memurlara ise fark çıktı. Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...





04.12.2019 11:53 - Son Güncelleme: 04.12.2019 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





