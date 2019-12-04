Memur ve SGK SSK Bağkur emeklisi zammı son dakika 2020 enflasyon farkı! 1 Ocak'ta en az 193 lira zam...
Memur emekli zammı son dakika 2020 enflasyon farkı ne kadar olacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa dahi memur ve emeklilere yılbaşında yüzde 5.71 zam yapılacak. Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.71 zam görünürken, memurlara ise fark çıktı. Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
04.12.2019 11:53
- Son Güncelleme: 04.12.2019 11:53
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek.
Yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı
TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.
Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor.
1.65 enflasyon farkı verilecek
Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.
1 Ocak 2020 memur ve işçi emekli zammı
En düşük memur zammı yılbaşında 193 lira olacak. Memur emeklisi ise 137 lira zam alacak.