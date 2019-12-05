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  • 05.12.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:29

: Ticaret Bakanı Pekcan'dan binlerce esnafa müjde

haberine göre Ticaret Bakanı , binlerce esnafa müjde verdi. Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnaf için yeni bir model oluşturulduğunu açıklayan Pekcan, "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık." dedi.

Hükümetten binlerce esnafa müjde: Yeni model oluşturuldu...

Ticaret Bakanı , binlerce esnafa müjde verdi. Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnaf için yeni bir model oluşturulduğunu açıklayan Pekcan, "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık." dedi.

İşte Pekcan'ın açıklamaları
"Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk.
Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık."

Detaylar geliyor...

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