Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, binlerce esnafa müjde verdi. Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnaf için yeni bir model oluşturulduğunu açıklayan Pekcan, "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık." dedi.

İşte Pekcan'ın açıklamaları

"Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk.

Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık."

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