Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi

Bir bir açıklandı! Emekli promosyon ücretleri hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşlar son zamanlarda hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor.

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