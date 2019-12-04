Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi
Bu kış zam ve ikramiyeyle gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler 1.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor. Bankalar, 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükseltti. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans, indirimli sigorta gibi birçok hizmeti devreye aldı. Ziraat Bankası, emeklilere özel, ATM günlük para çekme limitiyle aynı günde tüm maaşını, ATM'den çekme hakkı veriyor. İşte banka banka promosyon zam listesi.
Bir bir açıklandı! Emekli promosyon ücretleri hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşlar son zamanlarda hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor.
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