Merkez Bankası, 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasına ilişkin açıklama yaptı. Para ve kur politikasından öne çıkanlar şöyle: Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA MÜDAHALE EDİLECEK

Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek. Dalgalı döviz kuru uygulaması devam edecek. Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek.





PARA POLİTİKASI KURULU HER AY TOPLANACAK

Para Politikası Kurulu yeniden aylık toplanmaya başlıyor. PPK 2020'de her ay toplanarak 12 toplantı yapacak. Yılda 8 toplantı yapılıyordu. Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı 2 puan olarak korundu.