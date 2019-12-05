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  • 05.12.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50

2020 yılı para ve kur politikasını açıkladı

Son dakika... , 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıkladı. Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Bankalara 50 milyar dolar limitle likiditesi imkanı sağlanacak. Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya dogrudan müdahale edilecek.

Merkez Bankası'ndan fiyat istikrarı açıklaması

, 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasına ilişkin açıklama yaptı. Para ve kur politikasından öne çıkanlar şöyle: Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Bankalara 50 milyar dolar limitle likiditesi imkanı sağlanacak.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA MÜDAHALE EDİLECEK
Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek. Dalgalı döviz kuru uygulaması devam edecek. Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek.

PARA POLİTİKASI KURULU HER AY TOPLANACAK
Kurulu yeniden aylık toplanmaya başlıyor. PPK 2020'de her ay toplanarak 12 toplantı yapacak. Yılda 8 toplantı yapılıyordu. Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı 2 puan olarak korundu.

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