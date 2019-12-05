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  • 05.12.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 15:57

2020'de çıkacak mı? EYT yasası son durum nedir?

5 Aralık haberleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. EYT bekleyen binlerce kişi yasanın çıkmasını bekliyor. Fakat Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. İşte yapılan o değerlendirmeler hükümet ve muhalefet kanadından gelen açıklamalar… Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Başkan Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza vermişti. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor araştırması vatandaşların gündeminde. Erken emeklilik yasası yani EYT hakkında son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 5 Aralık son haberleri.... EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

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