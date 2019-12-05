EYT son durum nedir, kimleri kapsıyor araştırması vatandaşların gündeminde. Erken emeklilik yasası yani EYT hakkında son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? İşte EYT hakkında 5 Aralık son haberleri.... EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.

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