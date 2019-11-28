Milyonların gözü af, EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Bu bağlamda EYT, af ve 3600 ek gösterge için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla "af yasası" ile ilgili merak ettikleriniz ve EYT yasası ve 3600 ek gösterge gelişmeleri takvim.com.tr'de olacak. Af yasası edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Partili hukukçu kurmaylar uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

AF YASASI İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

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