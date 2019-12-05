Asgari ücret ve AGİ zammı, Aralık ayının ilk günlerinden itibaren çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yeni yıla az bir zaman kala AGİ ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı bu hafta başında gerçekleştirdi. 2 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında gerçekleştirilen ilk komisyon toplantısında taraflar pazarlıkta bulunmazken, beklentilerini ve taleplerini karşılıklı olarak iletti. Bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte AGİ ve asgari ücret zammına dair son detaylar...

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuşmasında asgari ücret tespit çalışmalarına da değindi.

"Gündemde 2020 asgari ücreti var. Bunun kararını asgari ücret tespit komisyonu verecek." diyen Atalay, "Bir sendikamız 3 bin 200 lira olsun dedi. 6 bin diyen var, 10 bin diyen var. Biz bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 lirayı önerdik. Arkadaşlar bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar." dedi. Atalay 2 bin 578 TL'nin altındaki pazarlıklarda masada bulunmayacaklarını da sözlerine ekledi.