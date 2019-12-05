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  • 05.12.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 15:44

le ilgili önemli gelişme! ? Zam oranı ne zaman belli olacak?

Milyonlarca vatandaş 2020 yılının yaklaşmasının ardından 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zam oranının belli olmasını beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta tamamlandı. Bir sonraki toplantı ise önümüzde hafta yapılacak. Komisyon toplantıları ay sonuna kadar devam edecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, na ilişkin bugün önemli bir açıklama yaptı. Atalay, 2 bin 578 TL ücretin altında pazarlık yapılmayacağını ifade etti. Vatandaşlar ise bu kapsamda sorusuna yanıt arıyor.

Asgari ücret ve AGİ zammı, Aralık ayının ilk günlerinden itibaren çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yeni yıla az bir zaman kala AGİ ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işveren ve işçi sendikaları ilk toplantıyı bu hafta başında gerçekleştirdi. 2 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında gerçekleştirilen ilk komisyon toplantısında taraflar pazarlıkta bulunmazken, beklentilerini ve taleplerini karşılıklı olarak iletti. Bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte AGİ ve asgari ücret zammına dair son detaylar...

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuşmasında asgari ücret tespit çalışmalarına da değindi.

"Gündemde 2020 asgari ücreti var. Bunun kararını asgari ücret tespit komisyonu verecek." diyen Atalay, "Bir sendikamız 3 bin 200 lira olsun dedi. 6 bin diyen var, 10 bin diyen var. Biz bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 lirayı önerdik. Arkadaşlar bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar." dedi. Atalay 2 bin 578 TL'nin altındaki pazarlıklarda masada bulunmayacaklarını da sözlerine ekledi.

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