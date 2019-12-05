Asgari ücret ile çalışanların odaklandığı asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasından asgari ücret ile çalışanlar merakla bekar bir kişinin asgari ücret maaşını araştırmaya başladı. Asgari ücret tespit komisyonunda yer alan isimlerden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat tarafından kritik bir açıklama geldi. Açıklama sonrasında 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna ikinci toplantı öncesinde cevap verilmiş oldu. Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı 4'üncü toplantıda belli olacak. 4'üncü toplantının tarihi 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak. Komisyon kararını 1 Ocak öncesi açıklayacak ve ilk maaşlar 1 Ocak'ta hesaplarda olacak. Asgari ücret zammından 7 milyon çalışan faydalanacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ