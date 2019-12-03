2020 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantısında milyonlarca asgari ücret ile çalışanları ilgilendiren asgari ücret zam oranları belli olacak. 7 milyon vatandaşın gözü kulağı görüşmeleri başlayacak olan asgari ücret zammı konusunda. 2020 yılının Ocak ayından itibaren maaşlarda yaşanacak olan zam miktarının belli olacağı görüşmeler sonunda bir yıllık zam miktarı belli olacak. Bu kapsamda işçi temsilcilerinin talepleri ile iş veren temsilcilerinin önerileri belli olmaya başladı. İşte asgari ücret tespit komisyonunda masasında yer alan tüm teklifler. Peki asgari ücret zammı için hükumet, işveren ve sendika teklifleri neler?

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2020 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN TÜM TEKLİFLER

2020 asgari ücreti için gerçekleştirilen görüşmelerde işçi temsilcisi olan Türk İş talep ettiği zam miktarını 2250 bin TL artı refah payı olarak açıklayacağı söyleniyor. Bu açıklamaya ek olarak Türk İş Başkanı Ergün Atalay açıklamalarında enflasyon rakamının altında hiçbir öneriyi kabul etmeyecekleri yine söylenenler arasında.

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