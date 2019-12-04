Taşeron İşçi - Enflasyon rakamlarının dün itibari ile açıklanmasından sonra gözler maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.

Bu arada taşeron işçilerin tediye ikramiyesi ödemeleri ile maaşlarına zam oranı, işçiler için en önemli konu başlıkları.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacağı belirtilmişti.

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TAŞERON İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık'ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödenecek.

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