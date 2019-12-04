Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:07

4D'li 'lı tediye ödeme tarihi ne an? Taşeron işçilerin maaş zammı, farkı ne kadar?

- 4/D'li Taşeron İşçilerin gündeminde tediye ödemeleri ve 2020 yılı Ocak ayı oranları araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilere önemli haklar tanınıyor. Bunların en önemlilerinden biri tediye ödemeleri. Taşeron işçiye tediye ikramiye ödemeleri 13 Aralık tarihinde yapılacak. Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere 2020'de zam veya ek ödeme ne kadar yapılacak? İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir.

Taşeron işçiye tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

Taşeron İşçi - Enflasyon rakamlarının dün itibari ile açıklanmasından sonra gözler maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor.
Bu arada taşeron işçilerin tediye ikramiyesi ödemeleri ile maaşlarına zam oranı, işçiler için en önemli konu başlıkları.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacağı belirtilmişti.

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAŞERON İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık'ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödenecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri4D'li KHK'lı taşeron işçi tediye ödeme tarihi ne zaman? Taşeron işçilerin maaş zammı, enflasyon farkı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri