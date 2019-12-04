Taşeron İşçi - Kamuda görev yapan 4/D' li kamu çalışanlarının 2 Nisan 2018 den önce asgari ücretin üzerindeki aldıkları ücretlerin, kadroya geçtikten sonra ödenmemesi üzerine Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi adına dava açtı. Bu dava ise taşeron işçilerin lehine sonuçlandı ve yüzdelik dava kazanıldı. Bu arada kamu kuruluş ve müesseselerinde kadrolu olarak çalışan taşeron işçilerin 2020 Haziran ayında yapılacak görüşmelerden ilk beklentileri zam konusunda oldu. Maaşlarına bayahı bir süredir yüzde 4 zam alan taşeron işçiler enflasyon oranları ile mağdur oldular. Peki taşeron işçi için yüzdelik farkı ne zaman ödenecek?

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VERİLEN KARAR

Bu konu hakkında bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda Ambulans Sürücüsü olarak çalışan ve 02.04.2018 tarihide 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyemiz Hasan ÖZTÜRK adına sendikanın açmış olduğu (%30) yüzdelik dilim emsal davası, "yüzdeliklerin dilimlerin 01.01.2019 tarihi itibari ile ödenmesi gerektiği yönünde lehine sonuçlanarak kesinleşmiştir."

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