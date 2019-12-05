Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 50 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. 50 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Başkan Erdoğan imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de taşeron işçi ve mevsimlik geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin karar yayımlandı. Karara göre KİT'ler ihtiyaca göre 2020'de taşeron işçileri kadroya alabilecek. KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

TAŞERON VE KİT İÇİN SON GELİŞMELER!

KİT işçilerinden elektrik dağıtım şirketlerinde görev yapan 4 bin 200 işçi Mart ayı içerisinde sürekli işçi statüsüne geçiş yapmak için dilekçe sunduklarını belirtmişlerdi. Bu konuda Tes-İş Sendikası üyeleri asıl işi yaptıklarını ve sürekli işçi kadrolarına atanmak istediklerini belirtmekteler. Sendikada yapılan açıklamada kadro bekleyen 80 bin işçi bulunduğu ifade edildi. Bu işçilerin 5 bin'i Tes-İş Sendikası iş kollarında faaliyet sürdürüyor

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ