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  • 05.12.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 10:52

fırsatı! Aralık ayı kredi i düştü! , Ziraat, Vakıfbank...

oranlarında yaşanan gelişmeler ları bir biri ardına faiz düşürmeye zorladı. Önceki gün Akbank ve bankaları faiz indirimlerine gitti. Bu bağlamda vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Konut bankaların düzenlediği kampanyalar satışlara da yansıdı. Faiz indirimleri neticesinde piyasada oluşan olumlu havadan hem satıcılar hem de alıcılar memnun durumda. Peki, kredi faizleri daha da düşer mi? , ve Vakıfbank kredi faiz oranları daha da düşer mi diye merak ediliyor. Halkbank, Ziraat Bankası 0,79 Vakıfbank ise anlaşmalı konutlar için oranı ile kredi kullandırmaktadır.

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 0.78 fırsatı! Aralık ayı kredi faizi düştü!

Geçtiğimiz haftalarda yapılan faiz indirimi ondan sonra on binlerin yüzü güldü. İnsanlar Aralık ayı içinde faiz oranlarının yeniden düşmesini bekliyor. Özellikle 3 büyük kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine gidecek mi büyük bir merakla umut ediliyor.
Peki Aralık ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Vakıfbank ve İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi vermeye başladılar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafınca verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl içinde değişebiliyor.

İŞ BANKASI 0,78 İLE KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.10 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

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HaberlerEkonomi Haberleri0.78 fırsatı! Aralık ayı kredi faizi düştü! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...
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