Geçtiğimiz haftalarda yapılan faiz indirimi ondan sonra on binlerin yüzü güldü. İnsanlar Aralık ayı içinde faiz oranlarının yeniden düşmesini bekliyor. Özellikle 3 büyük kamu bankası Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine gidecek mi büyük bir merakla umut ediliyor.

Peki Aralık ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Vakıfbank ve İş Bankası anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi vermeye başladılar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafınca verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl içinde değişebiliyor.

İŞ BANKASI 0,78 İLE KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.10 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

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