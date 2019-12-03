Proje çerçevesinde verilen eğitimler neticesinde çobanların sertifika sahibiolmalarıyla statülerinin iyileştirilmesi, sosyal güvence altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanıyor. Söz konusu çalışmalarla, 2018'de 65 ilde sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372 işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı.