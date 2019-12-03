Proje çerçevesinde verilen eğitimler neticesinde çobanların sertifika sahibi "sürü yöneticisi" olmalarıyla statülerinin iyileştirilmesi, sosyal güvence altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanıyor. Söz konusu çalışmalarla, 2018'de 65 ilde sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372 işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı çoban istihdamının artırılması için düğmeye bastı! 62 milyon liralık destek
Tarım ve Orman Bakanlığı küçükbaş yetiştiriciliğinde önemli bir konu olan çoban istihdamının artırılması amacıyla eğitim ve destek projesi yürütülüyor. Söz konusu çalışmalarla, 2018’de 65 ilde sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372 işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı.
Proje çerçevesinde verilen eğitimler neticesinde çobanların sertifika sahibi "sürü yöneticisi" olmalarıyla statülerinin iyileştirilmesi, sosyal güvence altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanıyor. Söz konusu çalışmalarla, 2018'de 65 ilde sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372 işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı.
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