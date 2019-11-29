2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İlk dönem ödemelerinin yapılmasının ardından ikinci dönem ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Buzağı desteklemeleri yattı mı? 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.