Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı desteklemesinin 2018 yıı 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Yıl içerisinde iki kez gerçekleştirilen buzağı destekteklemesi ödemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2018/2 dönem buzağı desteklemeleri ne zaman? Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.