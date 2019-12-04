Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL son günlerde 5.70-5.75 seviyelerinde dalgalanmaya devam ediyor. Dünkü işlem gününde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 5.73'e gerileyen dolar kuru, bu seviyede fazla kalıcı olmadı. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık'ta açıklacağı faiz oranını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.