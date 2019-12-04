Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL son günlerde 5.70-5.75 seviyelerinde dalgalanmaya devam ediyor. Dünkü işlem gününde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 5.73'e gerileyen dolar kuru, bu seviyede fazla kalıcı olmadı. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık'ta açıklacağı faiz oranını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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