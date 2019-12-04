Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.12.2019 08:28
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 08:28

son dakika hareketli! 4 Kasım Çarşamba ve oldu? Güncel döviz kurları

kuru son dakika... , ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu açıklamaları ile birlikte dünkü işlem gününde 5.73 bandına geriledi. 4 Aralık Çarşamba gününe 5.7476 seviyesinde başladı. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün ve ? İşte 4 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL son günlerde 5.70-5.75 seviyelerinde dalgalanmaya devam ediyor. Dünkü işlem gününde ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası 5.73'e gerileyen dolar kuru, bu seviyede fazla kalıcı olmadı. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık'ta açıklacağı faiz oranını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika hareketli! 4 Kasım Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri