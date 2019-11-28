Buzağı desteği 2018 ödemeleri ne zaman yapılacak? 2018 buzağı desteklemeleri yattı mı? Gibi sorular çiftçiler tarafından oldukça merak ediliyor. Buzağı desteklemeleri, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeniyor. Buzağı desteklemeleri yıl içerisinde iki kez yapılıyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. 2018/2 dönem buzağı desteklemeleri için bekleyiş ise sürüyor. Peki 2018 buzağı destek ödemesi kaç para olacak?

2018 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

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