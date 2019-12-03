Dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalar, gün sonunda en çok araştırılan arasında yerini aldı. Dünkü kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 3 Aralık Salı gününe 5,7397 seviyesinde başladı. Dolar ve eurodaki son durumu merak edenler, bu kapsamda arama motorlarında dolar canlı alış satış fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte dolar ve euroda son gelişmeler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?