Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.12.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 18:26

ve euro ne kadar oldu? 3 Aralık gün sonu dolar canlı alış satış fiyatı kaç TL?

ve eurodaki son durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dünkü işlem günüde dolar en düşük 5.7320 lira ve en yüksek 5.7643 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3225 lira ve en yüksek 6.3568 lirayı gördükten sonra, 6.35 - 6.36 lira aralığında seyretti. Bu kapsamda vatandaşlar dolar ve euro ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Aralık gün sonu dolar canlı alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum....

Dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalar, gün sonunda en çok araştırılan arasında yerini aldı. Dünkü kapanışta 5.75 - 5.76 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 3 Aralık Salı gününe 5,7397 seviyesinde başladı. Dolar ve eurodaki son durumu merak edenler, bu kapsamda arama motorlarında dolar canlı alış satış fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte dolar ve euroda son gelişmeler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar ve euro ne kadar oldu? 3 Aralık gün sonu dolar canlı alış satış fiyatı kaç TL?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri