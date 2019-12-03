Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti. Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

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