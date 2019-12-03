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  • 04.12.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:44

Ocak ayı memur ve memur emeklisi farkı ne oldu? İşte maaşlara gelecek enflasyon farkı

Ocak ayı memur ve memur emeklisi farkı ve maaşlara gelecek enflasyon farkı mı oldukça merak ediliyor. Memurların maaş zamlarında etkili olan enflasyon farkı Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 0.71'e çıktı. 2019'un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5.01 oranında zam almış olmuştu. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak. Bu zam memur emeklilerini de etkiliyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı kaç para olacak?

Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti. Sadece son 4 aydaki enflasyona göre ocakta en düşük memur emekli maaşı yüzde 4+0.31 farkla 2522 liradan 2631 liraya çıkacak
Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

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