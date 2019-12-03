Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.12.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 12:03

: Bakan 'tan flaş mesajı

haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , kasım ayı rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Albayrak mesajında, "Tüketici fiyatlarında ÜFE kaynaklı baskı oldukça azalmıştır. Enflasyon görünümündeki iyileşme sürüyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı , dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış ve ithalattaki düşüşün daki olumlu görünümü sürdürdüğünü belirterek, "Bu tablo, yılı yüzde 12 enflasyon hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonun, Yeni Programı projeksiyonuna paralel olarak kasımda bir miktar yükselişle yıllık yüzde 10,56 olduğunu hatırlatan Albayrak, "Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, göstergelerdeki olumlu gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı yüzde 12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Berat Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri