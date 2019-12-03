Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı alan vatandaşlar, bu ayın bakım aylığının yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 3 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.