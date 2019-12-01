Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili kritik zaman geldi. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. 2019 yılı için uygulanan asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 lira; bu rakama, 191.88 liralık asgari geçim indirimi dahil. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

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