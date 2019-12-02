Kasım ayı enflasyon rakamları Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Kasım ayı enflasyon rakamları hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. TÜFE için, hesaplamaya önce yurt içinde hanelerin mallar için ödediği fiyat alınarak başlanıyor. Bu yapılan harcamaların toplam harcamalardaki konumu belirleniyor. Belirli dönemler alınarak artış miktarları ortaya koyulur. Peki, 2019 Kasım enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte cevabı....

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...