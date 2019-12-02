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  • 02.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 11:59

Bakan Albayrak: ivmemiz artmaya devam ediyor

Bakan Albayrak, açıklanan rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.

Büyüme ivmemiz artmaya devam ediyor
İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye si yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 oranında kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı , ekonomideki bu olumlu gelişmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"YILLIK BAZDA BÜYÜMEYE GEÇİLDİ"
Bakan Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz." dedi.



"BÜYÜME İVMEMİZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"
Albayrak, "4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

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