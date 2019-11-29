Refah payı ne demek? Asgari ücret son dakika 2020 zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? 2020'de geçerli olacak olan asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantılarına 2 Aralık'ta başlayacak. Milyonlarca çalışan Ocak ayında asgari ücretin ne kadar zam alacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Ortalama olarak yüzde 15'lik zam öne çıkıyor. Türk-İş sendikası elinde bulunan araştırma sonuçlarına istinaden asgari ücretin 2 bin 526 olması gerektiğini söyleyerek ilk teklifi yaptı.

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