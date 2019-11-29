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  • 29.11.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:57

Milyonlar bekliyordu! 460 lira ve ...

Ülkemizde milyonlarca le çalışan var. 2020 asgari ücret mı merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantılarına 2 Aralık’ta başlayacak. Türk-İş sendikası elinde bulunan araştırma sonuçlarına istinaden asgari ücretin 2 bin 526 olması gerektiğini söyleyerek ilk teklifi yaptı. Bu bağlamda yaklaşık 8 milyon işçinin gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak kararda. Henüz net bir durum söz konusu olmasa da tahmini zam oranları belli olmaya başladı. Henüz net bir durum söz konusu olmasa da tahmini zam oranları belli olmaya başladı. Peki 2020 asgari ücret, emekli ve ne kadar olacak?

Refah payı ne demek? Asgari ücret son dakika 2020 zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak? 2020'de geçerli olacak olan asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantılarına 2 Aralık'ta başlayacak. Milyonlarca çalışan Ocak ayında asgari ücretin ne kadar zam alacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Ortalama olarak yüzde 15'lik zam öne çıkıyor. Türk-İş sendikası elinde bulunan araştırma sonuçlarına istinaden asgari ücretin 2 bin 526 olması gerektiğini söyleyerek ilk teklifi yaptı.

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