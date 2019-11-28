2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor

Milyonlarca çalışan ve iş veren gözünü 2020 asgari ücret zammına çevirdi. Asgari ücretlilerin alacağı zam oranı ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak. Zam oranının bu yıl da enflasyon oranının altında kalmaması bekleniyor. Çalışanların temsilcisi olan Türk-İş 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 526 lira yapılmasını istedi. Bazı veriler alt alta koyulduğunda ise asgari ücrete yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2020 asgari ücret zammıyla ilgili detaylar...

28.11.2019 09:38 - Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





