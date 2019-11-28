2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Milyonlarca çalışan ve iş veren gözünü 2020 asgari ücret zammına çevirdi. Asgari ücretlilerin alacağı zam oranı ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak. Zam oranının bu yıl da enflasyon oranının altında kalmaması bekleniyor. Çalışanların temsilcisi olan Türk-İş 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 526 lira yapılmasını istedi. Bazı veriler alt alta koyulduğunda ise asgari ücrete yaklaşık yüzde 15 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2020 asgari ücret zammıyla ilgili detaylar...
2020 yılı asgari ücret tespiti için görüşmeler başladı. Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için kurulacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapacak. Asgari ücret, sadece 8 milyon çalışanı ilgilendirmiyor. Yeni belirlenecek ücretle birlikte 2020'de sosyal güvenlik alanında her şey değişecek. Bir taraftan çalışanların maaşları zamlanacak, diğer taraftan borçlanma oranları artacak. 2019 yılı için uygulanan asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 lira; bu rakama, 191.88 liralık asgari geçim indirimi dahil.
Yani, bugün, bekar ve çocuksuz bir çalışanın eline aylık 2.020.90 lira geçiyor. Asgari ücretten işçi ve işveren kesintileri tabloda detayları ile verdim. 2018'de ise asgari ücret brüt 2.029.50 lira, net 1.603.12 liraydı. Bu da şu anlama geliyor; 2019'da, geçen yıla göre asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmış oldu ki, geçen yıl yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti. 2017 yılına bakarsak, brüt 1.777.50 lira, net 1.404.06 liraydı ve 2018'in başında asgari ücrete yüzde 14.47 zam yapıldı. 2017'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olmuştu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Hürriyet'in haberine göre son 10 yıllık asgari ücret zammına bakıldığında ise yıllık ortalama yüzde 10'lar seviyesinde. Yıllık enflasyon ile mukayese edildiğinde ise artış kimi zaman enflasyonun bir-iki puan üzerinde olmuş, kimi zaman da altında kalmış. Tek bir istisna var o da, 2016 yılı. 2016'da asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak, brüt bin 647 liraya, net de bin 300 liraya çıkarıldı. Peki, 2020'de tahmini asgari ücret ne olur?
Önümüzdeki günlerde işçi, işveren kesimi ile kamu arasında sıkı pazarlıklar başlayacak. Pazarlıklar sırasında ortaya konacak argümanları da üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. İşçi kesimi temsilcileri bir kişinin yaşam maliyetini ortaya koyacak, ücret kaybının telafi edilmesini isteyecek; bir rakam önerip, bunun da üzerine enflasyon farkı talep edecek. Benim tahminim işçi kesiminin talebi yüzde 50'ler mertebesinde olacaktır.
Hemen belirteyim, hükümetin 2019 yılsonu için enflasyon beklentisi yüzde 12. İşveren temsilcileri ise asgari ücret zammının bu yılsonundaki enflasyona göre değil de 2020'de hedeflenen enflasyona göre yapılmasını isteyecektir ki, gelecek yılın enflasyon hedefi yüzde 8.5. İşveren kesimi muhtemelen asgari ücret belirlenirken işsizlik sigortası işveren payının alınmamasını da talep edecektir.