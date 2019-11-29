



2016 yılından itibaren üç kere vergi ve SSK borçlarına yeniden yapılandırma düzenlemeleri getirildi. 2016 yılında 6736, 2017 yılında 7020 ve 2018 yılında 7143 sayılı yasa çıkarıldı. Şimdiye kadar bu üç yapılandırmadan toplamda 68 milyar liralık gelir elde edildi. En fazla gelir ise 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı yasadan geldi.