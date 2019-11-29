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  • 29.11.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:35

Yeni geliyor! Yapılandırmaları bozulanlara fırsat

Değerli konut, konaklama vergisinin ardından yeni bir geliyor. 2020 bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi beklenen pakette şimdiye kadar yapılandırmaları bozulanlara yeni bir şans verilmesi planlanıyor. Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu larına yönelik düzenlemenin de bu pakette yer alacağı, 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak esnafın Ahilik Fonu kesintisinin de ertelenmesinin gündemde olduğu belirtiliyor.



2016 yılından itibaren üç kere vergi ve SSK borçlarına yeniden yapılandırma düzenlemeleri getirildi. 2016 yılında 6736, 2017 yılında 7020 ve 2018 yılında 7143 sayılı yasa çıkarıldı. Şimdiye kadar bu üç yapılandırmadan toplamda 68 milyar liralık gelir elde edildi. En fazla gelir ise 2016 yılında çıkarılan 6736 sayılı yasadan geldi.

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